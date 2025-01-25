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Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem: İşçilik sıfır

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Osmaniye'de Akyar TOKİ Afet Konutları ziyaretinde bir vatandaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, ''Yapılan hizmetler falan çok iyi ama işçilik sıfır. Ben şu telefonumdaki şeyleri size göstersem 26 Aralık'tan bu yana hiçbir işlem yapılmıyor. 26 gündür su kesiliyor" ifadeleriyle sitem etti.

Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

"YAPILAN HİZMETLER FALAN ÇOK İYİ AMA İŞÇİLİK SIFIR"

Merkez ilçeye bağlı Akyar TOKİ Afet Konutları'nı ziyaret eden Kurum'a, bir vatandaş yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Vatandaş, şunları söyledi: "Allah devletimize zeval vermesin. Yapılan hizmetler falan çok iyi ama işçilik sıfır. Ben şu telefonumdaki şeyleri size göstersem 26 Aralık'tan bu yana hiçbir işlem yapılmıyor."

"26 GÜNDÜR SU KESİLİYOR"

Vatandaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "26 gündür su kesiliyor. Yılbaşında herkes eğlencesini yaptı. Biz namazımızı kılamadık, su yok. Üç gün boyunca su kesildi. Birileri oradan vanayı kapatmış, üç gün tahliyeye akmış."

Depremzede vatandaşı dikkatle dinleyen Bakan Murat Kurum, gerekenin yapılacağını söyledi.

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem: İşçilik sıfır
Kaynak: ANKA / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökhan:

Dikkatle dinledi ve makam aracına binip saray yavrusu evine gitti!

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