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Osmaniye'de depremzede ailelere konut teslimi planlanıyor

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Osmaniye'de depremzede aileler için yapılan konutlardan 2 bin 724'ünün Temmuz ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapılan konutları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Osmaniye'de depremzede aileler için yapılan konutlardan 2 bin 724'ünün Temmuz ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de depremin hemen ardından 6 bin 858 konutun temelleri atılırken, 2 bin 724 konutun Temmuz ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Yapımı tamamlanan Akyar 2. Etap Kalıcı Deprem Konutlarını ziyaret eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, AFAD İl Müdür Vekili Muhammed Mustafa Ardıç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşları en kısa sürede konutlarına kavuşturmak için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Şu anda Akyar ikinci etaptaki bitmiş konutlarımızın bulunduğu yerdeyiz. Gerçekten çok güzel olmuş. Allah devletimizden razı olsun. Bu konutlarımız çok modern ve depreme çok dayanıklı olarak TOKİ tarafından yapılıyor. Şu an vatandaşlarımızı yerleştirme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin 325 konutun kurası çekildi. Önümüzdeki süreçte yerleştirmeleri daha da hızlı artıracağız. Az işleri kaldı, onları tamamlamak için koordinasyon içinde büyük bir gayretle çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerimizi en kısa sürede konutlarına kavuşturmayı çok arzuluyoruz. Çalışmalarımızın sonuna yaklaştık. Hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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