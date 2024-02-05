Osmaniye'de depremden etkilenen İstasyon Caddesi eski günlerini arıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin kalbi olan İstasyon Caddesi eski günlerini arıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de en fazla hasarın meydana geldiği Esenevler Mahallesi'nde bulunan İstasyon Caddesi eski günlerini arıyor. Deprem öncesinde binlerce kişinin yaşadığı cadde yerini boş alanlar, terk edilmiş binalar ve hatıralara bıraktı. Osmaniye'nin en hareketli, en canlı ve en önemli caddesi olan o cadde deprem öncesi ve sonrası havadan böyle görüntülendi.

İstasyon Caddesinin Osmaniye'nin kalbi olduğunu söyleyen Orhan Özoğlu, "Osmaniye'nin en iyi en elit caddesiydi depremden sonra gördüğünüz gibi yıkımın en ağır olduğu cadde burası virane şehir olmuş vaziyette. Burası Osmaniye'nin kalbi diyebileceğimiz en iyi caddelerinden birisiydi en eğlenceli insanların yürüyüş yaptığı, renkli bir caddeydi. Osmaniye'mizin biran önce iyi ve güzel bir şekilde yapılmasını istiyoruz" dedi.

Deprem sonrası oluşan yıkımdan dolayı çoğu yeri hatırlamaya çalıştığını söyleyen Mehmet Geldi, "Osmaniye'nin en eski caddelerinden birisiydi burası kafeleriyle ünlü hareketli en güzel caddesiydi. Şimdi yıkık virane artık kimsenin uğramadığı bir yer oldu. Kendi bulunduğun bölgenin yıkılması çok kötü bir duygu kimsede kalmadı burada komşularımız gitti kimse kalmadı burada kalan pek yok. Yolda yürürken buralarda şu vardı diye hatırlamaya çalışıyorum üzülüyorum" diye konuştu. - OSMANİYE