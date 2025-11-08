Haberler

Osmaniye’de Deprem Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Osmaniye'de Deprem Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, yaraların sarılması için yürütülen kalıcı konut ve iş yeri projeleri hızla ilerliyor. İlgili yetkililer, 127 konut ve 28 iş yerinin 45 gün içinde tamamlanacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Osmaniye'de, yaraların sarılması ve kentin yeniden ayağa kalkması için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Osmaniye'de deprem sonrası başlatılan kalıcı konut ve iş yeri projeleri, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması açısından büyük önem taşıyor. Modern mimariye sahip olarak inşa edilen yeni yapılar hem dayanıklılık hem de yaşam kalitesi açısından dikkat çekiyor. Rahime Hatun Mahallesi'nde rezerv alan ilan edilen bölgede yapımı süren 127 kalıcı konut ve 28 iş yeri inşaatında sona yaklaşıldı. Yetkililer, çalışmaların gece gündüz sürdüğünü belirterek projelerin 45 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde yapılan dairelerimiz ve iş yerlerimiz sağlam ve kaliteli diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu anda Rahime Hatun Rezerv Alanında yapımı devam eden 127 konutumuzun ve 28 iş yerimizin yapıldığı alandayız. 45 gün içinde inşallah burası tamamlanmış olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde TOKİ'ye yaptırılan bu dairelerimiz ve iş yerlerimiz sağlam, kaliteli ve dayanıklı olarak yapılıyor. Osmaniye'mizde burayla birlikte İstasyon Caddesi, Esenevler, Alibeyli-1 Mehmet Eminler Konağı yanı, Alibeyli-2 Zafer Camii arkası rezerv alanlarında çalışmalar devam ediyor. Metin Tamer ve Sefa Evler Sitesi tamamlandı, teslimini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

-Osmaniye'nin mimarisine ve şehir yapısına değer katacak projeler

Osmaniye'nin cehresini değiştirip modern bir şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Vali Yılmaz, "Gerçekten projeleri güzel, özenle hazırlanmış ve bu çalışmalar tamamlandığında Su Parkının olduğu yerde yapılan çalışmalar ve bütün bu alanlarda yaptığımız çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından TOKİ ya da Emlak Konut tarafından yapılan konut ve iş yerleri. Osmaniye'mizin mimarisine ve şehir yapısına gerçek anlamda değer katacak bu yapılar. Bu çalışmalar sıkı bir kontrol ve denetim takibiyle yapılmaktadır. Konutlarımızı bir an evvel tamamlayıp kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmak için canla, başla, heyecanla, gayretle çalışıyoruz. Osmaniye'mize, kıymetli hemşerilerimize hizmet ettikçe, onları mutlu ettikçe, onların yüzleri güldükçe, biz de mutlu oluyoruz, daha bir azimle, gayretle çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun şimdiden inşallah." Dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel


