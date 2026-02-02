Haberler

Osmaniye'de Deaş Şüphelisi 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonucu Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

(OSMANİYE) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik üç ilde yapılan operasyonlar kapsamında terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı.

Suriye uyruklu şüpheliler B.A. (30), T.M. (39) ve A.E. (38) sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
