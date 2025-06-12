Osmaniye'de Bir Yıldır Kayıp Genç Kızın Acı Ebeveyn Çığlığı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de geçen yıl temmuz ayında yürüyüş yapmak için evden çıkan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak hala bulunamadı. Acılı anne Elif Karabacak, "Benim kızım bir yıldır neden bulunamadı? Ben bir yıldır bittim, tükendim yaşayamıyorum. Acımı görün, acımı duyun, benim kızımın bir mezarı olsun" dedi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde oturan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak'tan bir yıldır haber alınamıyor. Acılı anne Elif Karabacak, yetkillerden kızının bulunması için yardım istedi.

Anne Karabacak, şunları söyledi:

"Kızım Gülhan Karabacak, 31 Temmuz'da evden yürüyüş amaçlı gitti çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Babası banka yolunda görmüş kızımı, eve gel sıcakta dolaşma demiş. 'Tamam baba kafamı dağıtayım geleceğim' demiş. Burada Araplı kanalı diye bir kanal var. Kızım o kanala çıkmış. Görgü tanığı var. O görgü tanığı gitmiş ifade vermiş, 'ben bu kızı gördüm' diye. O zamanlar üst tarafında bir kuşçu var. Kuşçu kamerasında görünmüş kızım. 5-6 ay sonra o kamera görüntüsünü polisler incelemiş. Kızımın görüntüsü ortaya çıkmış. Bana da gösterdi polisler. O yolun yanındaki kanalın içine kızım kanala düşüyor. Ben gözümle gördüm kamera görüntüsünde. Benim kızım kaybolalı bir yıl oldu. Niye aranmadı, niye bulunmadı niye? Niyesini soracağım tabi. Niye benim kızımın üstüne düşülmedi. Başlarda aranmadı benim kızım. Başlarda aransaydı, vaktinde bulunsaydı benim kızım ben bu kadar acı çekmeseydim. Ben tek başıma arıyorum kızımı. ya ben tek başıma bittim, tükendim. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. Beni herkes duysun. Bütün yetkililere sesleniyorum, buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, benim kızımı bulsunlar. Benim kızımın dirisinden umut yok. Benim kızımın bir mezarı olsun."