Osmaniye'de 'Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Osmaniye'de '15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü' dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Osmaniye Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Altı Nokta Körler Derneği Osmaniye Şubesi üyeleri, Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı içerisinde bulunan dernek binasına kadar yürüdü. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi, 29 Ekim Kadınlar Derneği ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Engel-Siz Gelecek Kulübü üyeleri de destek verdi. Bazı katılımcılar, farkındalık oluşturmak amacıyla beyaz bastonlarla yürüyüş yaptı. Etkinlik kapsamında gören ve görme engelli bireyler arasında özel bir satranç turnuvası da düzenlendi.

Görme engelli bireylerin toplumdaki yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Oğuzhan Daydaylıoğlu, "Bugün, her yıl 7-14 Ekim tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü vesilesiyle bir araya geldik. Görme engelli bireylerin toplumdaki yerini, yaşadıkları zorlukları ve onlara nasıl destek olunabileceğini göstermek istedik. Empati yürüyüşünün ardından gören vatandaşlarımızı da beyaz bastonla yürüyüşe davet ettik. Daha sonra satranç turnuvasıyla etkinliğimizi tamamladık" dedi.

"Bizleri yalnız bırakmayan ve destek veren herkese teşekkür ederim" diyen Altı Nokta Körler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ziya Demez ise, "Bugün 15 Ekim Beyaz Baston Günü. Empati amacıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan dernek binamıza kadar bir yürüyüş düzenledik. Katılım gösteren ve bizleri anlayan tüm Osmaniye halkına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

