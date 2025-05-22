Osmaniye'de 'Askıda Yumurta' Uygulaması Başlatıldı

Haber : Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir şarküteri sahibi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "askıda yumurta" uygulaması başlattı. İş yeri sahibi Suna Topbaş "İnanın bazı müşterilerin arkasından çok üzülüyorum. 10'ar tane yumurta koyuyorum, isteyen askıda yumurta alıp fakire verebilir. İnanıyorum ki herkes buna destek çıkacak" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarküteri sahibi Suna Topbaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "askıda yumurta" uygulaması başlattı. Poşetler içerisine 10'ar tane yumurta koyan Topbaş ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz veriyor.

Topbaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bazı müşterilerimiz geliyor en küçük mesela yumurta alacak, yumurtayı alamıyor üzülüyorum. Ben ona cebimden vermek zorunda kalıyorum, veriyorum. Askıda yumurtaya katılmak isteyenleri bekliyorum. Çok fakirimiz var biliyorum, fakirlere Allah yardım etsin diyorum. Darda kalanlara da yardım ediyorum elimle, boş göndermiyorum. Fakirlere yardım etmek için zenginlerin el atmasını istiyorum. Bu şarküteri benim ama fakir geldiği zaman üzülüyorum. İnanın bir yumurtayı alacak parası yok, böyle olunca benim zoruma gidiyor. İnanın bazı müşterilerin arkasından çok üzülüyorum. İçimden bedava dükkanı bile vermek istiyorum.10'ar tane yumurta koyuyorum, isteyen askıda yumurta alıp fakire verebilir. İki gün oldu başlatalı ben iki gündür buna el attım. Ama inanıyorum ki herkes buna destek çıkacak. İnanıyorum ki herkes yardımcı olacak.

"Üç yumurtayı karttan alıyor"

Yumurtanın tanesini biz 5 liraya satıyoruz. Müşteri diyor ki 'pahalı' diyor. O zaman alamıyor ben ona öyle vermek istiyorum yani içimden geliyor. O yüzden başlattım, üzülüyorum. Üç yumurta alıp yiyor benim zoruma gidiyor onu da karttan alıyor cebinde para hiç yok. Üç yumurtayı karttan alıyor kişi. Ben üzülüyorum bu duruma. Zenginlerin desteklemesini istiyorum, sahip çıkmasını istiyorum fakirlerimize. Çocukların bol yumurta yemesi lazım. Bu yumurtayı sabahları aç karnına çocuklar okula giderken anneleri pişirir yedirir yoksa ne yiyecek çocuk bir şey yok. Askıda yumurtaya katılırsanız çok memnun olurum. Aslında güzel bir başlangıç yaptığıma inanıyorum."