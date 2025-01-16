Osmaniye'de 215 Kişilik Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Osmaniye'de 215 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

OSMANİYE - Osmaniye'de umreye gidecek olan vatandaşlar, dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 215 kişilik umre kafilesi için İl Müftülüğü tarafından Merkez Bülbül Camiinde program düzenlendi. Bülbül camiinde toplanan Umre yolcusu vatandaşlar ve yakınları Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okuyarak salavat getirdiler. İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından okunan dualar ile yakınlarını uğurlayan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kutsal topraklara gideceği için mutluluk gözyaşları döken Selda Canpolat, "Hayatımda ilk defa gidiyorum çok heyecanlıyım çok mutluyum. Allah izin verirse yarın Medine'de olacağız, hayaliyle gidiyorum" diye konuştu.

Kutsal toprakları görmeyi çok istediğini söyleyen Eşe Agras, "Çok mutluyum çok istiyordum çok heyecanlıyım. Allah herkese kısmet eğlesin herkese bu mutluluğu tattırsın. O topraklara yüz sürmeyi, Allah herkese kısmet eğlesin. Çok istiyordum içimdekini Allah'ım nasip eyledi. Eşim ve çocuklarımdan Allah razı olsun. " dedi.

Duygularını tarif edemediğini söyleyen Leyla Demirci, "Sevinç ve hüznü aynı anda yaşıyorum. Çok mutluyum çok istiyordum Peygamber efendimizin bastığı yerleri görmeyi. Çok mutluyum Allah razı olsun götürüp getirenden. Eşimden de Allah razı olsun yattığı yer nur olsun. " diye konuştu.

Allah gönlünde olanlarda nasip etsin diyen Mehmet Demirci, "Bütün İslam Alemi ve Müslümanların hepsine oraya gitmek nasip olsun. Allah herkese nasip etsin. Osmaniye sanayi sitesi başkanı olarak herkese hakkımı helal ediyorum, onlarda bana etsinler." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunarak salavatların getirilmesiyle yapılan dualar ile 215 umreci ve din görevlilerinden oluşan umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.