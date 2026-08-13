Haberler

Bursa'da Su Kesintisi: 13 Ağustos'ta Osmangazi'de 9 Saat Susuz Kalınacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde altyapı çalışması sebebiyle su kesintisi uygulanacak.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde altyapı çalışması sebebiyle su kesintisi uygulanacak.

BUSKİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi: BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi; Çelebi Mehmet Bulvarı ve Hacı Bayram Caddesinin güneyi, Nilüfer Caddesinin batısı, Mudanya Bulvarının kuzeyi, 2. Ormanyolu Caddesi, 1. Işıklı Sokak, 1. Söğütlü Sokak ve 1. Bahçeli Sokak doğusunda 13 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz
Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi