Bursa'da Su Kesintisi: 13 Ağustos'ta Osmangazi'de 9 Saat Susuz Kalınacak

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde altyapı çalışması sebebiyle su kesintisi uygulanacak.

BUSKİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi: BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi; Çelebi Mehmet Bulvarı ve Hacı Bayram Caddesinin güneyi, Nilüfer Caddesinin batısı, Mudanya Bulvarının kuzeyi, 2. Ormanyolu Caddesi, 1. Işıklı Sokak, 1. Söğütlü Sokak ve 1. Bahçeli Sokak doğusunda 13 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı