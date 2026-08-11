Bursa'da Su Kesintisi: 12 Ağustos'ta Osmangazi'de 9 Saat Susuz Kalınacak

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesinin batısı (Parkur avm, Yasemin Park Evleri, Sinpaş Bursa Modern Evleri) Panayır Yolu Caddesinin kuzeyi (Prestij Hayat Evleri) 4. Akarsu Sokak doğusunda kalan cadde ve sokaklarda, 12 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı