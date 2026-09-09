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Osmanelispor kadrosuna 2 takviye daha yaptı

Osmanelispor kadrosuna 2 takviye daha yaptı
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Bilecik’i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor, 2 takviye daha yaptı.

Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor, 2 takviye daha yaptı.

2025-2026 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig yeni adıyla PGL yükselen Osmanelispor, yeni sezon öncesi çalışmalara başladı. 'İmparator' lakaplı ve takımı geçen sezon şampiyon yapan Hasan Kol ile yolla devam Osmanelispor, Bodrumspor ve Sakaryaspor'dan da olmak üzere bir futbolcu kadrosuna kattı. Son olarak Osman Aydemir ve Taha Yasin Yenigün ile anlaşan kırmızı-yeşilli ekibin lige renk katacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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