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Mezarlıkta çit ve düzenleme çalışması

Mezarlıkta çit ve düzenleme çalışması
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü'nde mezarlıkta çit yapımı ve çevre düzenleme çalışması tamamlandı. Kaymakam Abdüssamed Kılıç, çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde mezarlıkta çit ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü'nde köy mezarlığında çit yapımı ve çevre düzenleme çalışması yapıldı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Balçıkhisar Köy Mezarlığı'nda tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Mezarlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında alanın daha güvenli, düzenli ve korunaklı hale getirildiği belirtildi. Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yapılan düzenlemenin köyde memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri amacıyla yapılan bu çalışmaların köyümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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