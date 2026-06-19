Bilecik'te köylere sundurma desteği

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde köylere sundurma desteği sağlandı.

Osmaneli ilçesine bağlı Çiftlik ve Orhaniye köylerinde hayata geçirilen projeler kapsamında yapılan sundurmalar vatandaşların hizmetine sunuldu. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Çiftlik ve Orhaniye köylerinde tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Köylerde gerçekleştirilen çalışmalarla ortak kullanım alanlarının daha kullanışlı hale getirildiği ve sosyal yaşamın desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Köylerimizde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını daha işlevsel hale getirmek ve sosyal yaşamı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu projelerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı