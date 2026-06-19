Haberler

Bilecik'te köylere sundurma desteği

Bilecik'te köylere sundurma desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Çiftlik ve Orhaniye köylerinde yapılan sundurmalar vatandaşların kullanımına sunuldu. Kaymakam Kılıç, projelerin sosyal yaşamı desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde köylere sundurma desteği sağlandı.

Osmaneli ilçesine bağlı Çiftlik ve Orhaniye köylerinde hayata geçirilen projeler kapsamında yapılan sundurmalar vatandaşların hizmetine sunuldu. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Çiftlik ve Orhaniye köylerinde tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Köylerde gerçekleştirilen çalışmalarla ortak kullanım alanlarının daha kullanışlı hale getirildiği ve sosyal yaşamın desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Köylerimizde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını daha işlevsel hale getirmek ve sosyal yaşamı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu projelerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti

Milyonlar şokta! WhatsApp Türkiye'de paralı oldu, işte ücreti
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

Kaçırılan İBB yöneticisi kurtarıldı