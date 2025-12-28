Haberler

Bilecik'te evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor

Bilecik'te evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahipli evcil hayvanların kayıt altına alınması ve aşı uygulamalarını sürdürüyor. Çalışmalar hayvan sağlığını korumak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla yürütülüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından evcil hayvanlar kayıt altına alınıyor.

Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından, sahipli hayvanların kimliklendirilmesi ve aşı uygulamaları aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında evcil hayvanlara mikroçip uygulaması yapılırken, aynı zamanda koruyucu aşıları da gerçekleştiriliyor. Uygulamalar, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve hayvanların kayıt altına alınarak takibinin sağlanması amacıyla yürütülüyor. İlçe genelinde devam eden çalışmalarla hem hayvan refahının artırılması hem de vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, "Sahipli hayvanlarımızın kimliklendirilmesi ve aşılarının yapılması, hem hayvan sağlığı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalarımızı ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Kocasının öldürmeye kalktığı genç kadın ölümden böyle kaçmış

Genç kadının, ölümden kaçtığı anlar kamerada
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var