Osmaneli'nde Çocuklara Trafik Eğitimi Düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çocuklara trafik bilincini erken yaşta kazandırmak amacıyla 'Minik Adımlar, Trafik Bilgisiyle Büyür' sloganıyla trafik eğitimi düzenlendi.

Osmaneli Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalı eğitimler verildi.

Osmaneli Hisarcık Beşevler İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde, Trafikte Temel Davranış Şekilleri, Trafik Kuralları ve Trafikte Saygı gibi önemli konular ele alındı. Çocuklara trafik ortamında uyulması gereken kurallar, interaktif yöntemler ve oyun tadında uygulamalarla aktarıldı. - BİLECİK