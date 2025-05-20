Osmaneli'nde Çocuklara Trafik Eğitimi Düzenlendi

Osmaneli'nde Çocuklara Trafik Eğitimi Düzenlendi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 'Minik Adımlar, Trafik Bilgisiyle Büyür' sloganı ile düzenlenen trafik eğitiminde, çocuklara trafik kuralları ve davranış şekilleri interaktif yöntemlerle öğretildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çocuklara trafik bilincini erken yaşta kazandırmak amacıyla 'Minik Adımlar, Trafik Bilgisiyle Büyür' sloganıyla trafik eğitimi düzenlendi.

Osmaneli Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalı eğitimler verildi.

Osmaneli Hisarcık Beşevler İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde, Trafikte Temel Davranış Şekilleri, Trafik Kuralları ve Trafikte Saygı gibi önemli konular ele alındı. Çocuklara trafik ortamında uyulması gereken kurallar, interaktif yöntemler ve oyun tadında uygulamalarla aktarıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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