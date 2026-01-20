Haberler

Bilecik'te 3 boyutlu eğitim çalışmaları sergiyle tanıtıldı

Bilecik'te 3 boyutlu eğitim çalışmaları sergiyle tanıtıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan 3 boyutlu coğrafi şekiller sergisi, eğitimde görselleştirme ve kalıcı öğrenme amacıyla düzenlendi. Sergideki çalışmalar katılımcılar tarafından ilgiyle görüntülendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 boyutlu eğitim çalışmaları, düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Osmaneli ilçesinde bulunan Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler tarafından hazırlanan 3 boyutlu coğrafi şekiller sergisi açıldı. Eğitimde görselleştirme ve kalıcı öğrenmeyi hedefleyen sergi, öğrencilerin teorik bilgileri üç boyutlu modellemelerle uygulamaya dönüştürmesini amaçladı. Coğrafya öğretmeni Pınar Kara Öner rehberliğinde hazırlanan çalışmalarda öğrenciler, coğrafi şekilleri 3 boyutlu materyallerle modelleyerek sunum haline getirdi. Sergide yer alan çalışmalar, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Ayrıca okulda, eğitim altyapısının güçlendirilmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle kazandırılan bilgisayar sınıfının da hizmete alındığı belirtildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "3 boyutlu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri somut hale getirerek kalıcı öğrenme sağlıyor. Bu tür uygulamaların eğitimde önemli katkılar sunduğunu düşünüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
