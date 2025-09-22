Osmaneli Kaymakamı, Yangın Sonrası Çalışmaları İnceledi

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Soğucakpınar Köyü'nü ziyaret ederek yangın sonrası yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan ve kısa sürede Bilecik'e sıçrayan orman yangını Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerini etkisi altına almıştı. Alevler Osmaneli'ne bağlı Soğucakpınar Köyü'nün Kaşıkçı Mahallesine kadar ulaşırken, 70 nüfuslu, 15 evin bulunduğu mahalle tamamen kül olurken, hayvanlar yanarak ölmüştü. Bazı mahalle sakinlerinin araçları da tamamen yanmıştı. Kaymakam Kılıç, köye bağlı Kaşıkçı Mahellesini ziyarette vatandaşlarla bir araya gelerek kamu kurumlarınca süratle devam ettirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Kılıç, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yangının ardından zarar gören vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve mağduriyetlerin kısa sürede gidereceğiz" dedi. - BİLECİK