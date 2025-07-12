Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Aşure Etkinliğinde Buluştu

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Ayşe Göllü Camii ve Gençlik Merkezinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Etkinlikte öğrencilere kendi elleriyle aşure ikram eden Kaymakam Kılıç, çocuklarla sohbet ederek onların yaz dönemi boyunca öğrendikleri bilgiler hakkında bilgi aldı. Kurs öğreticileri ve velilerle de sohbet etti. Öğrencilerin dini ve kültürel değerlerle büyümelerinin önemine dikkat çeken Kılıç, "Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm hocalarımıza, velilerimize ve yavrularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK