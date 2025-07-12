Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Aşure Etkinliğinde Buluştu
Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Öğrencilere aşure ikram eden Kılıç, çocuklarla sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı ve dini değerlerin önemine vurgu yaptı.
Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Ayşe Göllü Camii ve Gençlik Merkezinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.
Etkinlikte öğrencilere kendi elleriyle aşure ikram eden Kaymakam Kılıç, çocuklarla sohbet ederek onların yaz dönemi boyunca öğrendikleri bilgiler hakkında bilgi aldı. Kurs öğreticileri ve velilerle de sohbet etti. Öğrencilerin dini ve kültürel değerlerle büyümelerinin önemine dikkat çeken Kılıç, "Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm hocalarımıza, velilerimize ve yavrularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel