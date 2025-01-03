Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Hastane Ziyaretiyle Sağlık Hizmetlerini Değerlendirdi

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Orkun Kızılöz ile bir araya gelerek sağlık hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, hastanenin ihtiyaçları ve vatandaşların sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi. Sağlık personellerinin fedakar çalışmaları için teşekkür eden Kaymakam Kılıç, Osmaneli halkının sağlık hizmetlerine en iyi şekilde erişimini sağlamak adına her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Kaymakam kılıç inceleme sonrası yaptığı açıklamada şunlara değindi; "Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - BİLECİK