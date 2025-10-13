Haberler

Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Balçıkhisar Köyü'ndeki Çalışmaları İnceledi

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Balçıkhisar Köyü'nde yürütülen inşaat çalışmalarını ve köyün genel durumunu yerinde inceleyerek köy muhtarı Fikret Yıldız ile birlikte projeler hakkında bilgi aldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Balçıkhisar Köyü'nü ziyaret ederek yürütülen inşaat çalışmaları ve köyün genel durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kılıç'a ziyaretinde köy muhtarı Fikret Yıldız eşlik etti. Ziyaret sırasında köyde devam eden çalışmalar yerinde incelendi, muhtar Yıldız, köyün ihtiyaçları ve yapılan hizmetlerle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Kaymakam Kılıç, "Köydeki projeler vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak şekilde yürütülmesi önemli" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
