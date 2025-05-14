Osmaneli'de Güvenlik Kamerası Sistemi Kuruldu

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Güzel ile birlikte, Jandarma sorumluluk alanında bulunan yol güzergahlarına Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ve Osmaneli Kaymakamlığı KHGB işbirliğiyle kurulan güvenlik kameralarını yerinde inceledi.

Yeni kurulan kamera sistemleriyle İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzuru ve güvenliği, kamu düzeni, kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, ilçede kurulan güvenlik sisteminin, teknolojik imkan kapasitesini artırarak kolluk kuvvetlerinin olaylara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacağını belirtti. Ayrıca, sistemin kamu düzeninin korunmasına, suç oranlarının düşürülmesine ve trafik kontrol mekanizmalarının daha etkin çalışmasına önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Osmaneli Kaymakamlığı ve İl Jandarma Komutanlığı, modern güvenlik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. - BİLECİK