Osmaneli'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Bilecik Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçede bağımlılıkla mücadele çalışmalarını güçlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirdi.

Osmaneli Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, tütün, alkol, uyuşturucu, ekran ve davranışsal bağımlılık başta olmak üzere tüm bağımlılık türleriyle etkin mücadele yöntemleri ele alındı. Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay'ın oluşturduğu strateji ekseninde, Osmaneli'deki paydaş kurumların iş birliğiyle çocuklar, gençler ve halkın bağımlılıklardan korunması hedefleniyor.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "İlçemizdeki tüm kurumların çalışmalarını artırarak sürdürmesini hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK