Osmancık'ta Kardeşler Sokak Köpeğini Sahiplendi

Osmancık'ta Kardeşler Sokak Köpeğini Sahiplendi
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Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Zeynep ve Berra Akbal isimli iki kardeş, sokakta doğum yapan 13 yavrusu bulunan bir köpeği sahiplenerek onu ve yavrularını büyütmeye başladı. Mahalle halkı da onlara mama desteği sağlıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 2 kardeş, sokakta doğum yapan ve 13 yavrusu bulunan köpeği sahiplendi.

Çorum'un Osmancık ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 13 yavru dünyaya getiren sokak köpeği, Zeynep ve Berra Akbal isimli 2 kız kardeşi sahiplendi. Ortaokul öğrencisi Zeynep ve ilkokul öğrencisi Berra, anne köpek ve yavrularının bakımını üstlendi. Zeynep ve Berra'nın davranışına duyarsız kalmayan mahalle halkı da mama desteği sağlıyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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