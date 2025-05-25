Osmancık'ta Kardeşler Sokak Köpeğini Sahiplendi

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 2 kardeş, sokakta doğum yapan ve 13 yavrusu bulunan köpeği sahiplendi.

Çorum'un Osmancık ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 13 yavru dünyaya getiren sokak köpeği, Zeynep ve Berra Akbal isimli 2 kız kardeşi sahiplendi. Ortaokul öğrencisi Zeynep ve ilkokul öğrencisi Berra, anne köpek ve yavrularının bakımını üstlendi. Zeynep ve Berra'nın davranışına duyarsız kalmayan mahalle halkı da mama desteği sağlıyor. - ÇORUM