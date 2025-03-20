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Osmancık'ta 10 Öğrenci 'Çocuk Yazar' Unvanı Aldı

Osmancık'ta 10 Öğrenci 'Çocuk Yazar' Unvanı Aldı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde, 10 öğrenci yazdıkları kitaplarla 'çocuk yazar' unvanı kazandı. Nisan ayında imza günü etkinliği ile okurlarıyla buluşacaklar.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 10 öğrenci yazdıkları kitaplar için 'çocuk yazar' ünvanı aldı. Minik yazarlar Nisan ayında yazdıkları kitapları imzalayacak.

Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Atölyesi'nde yürütülen çalışmalar neticesinde, 10 öğrenci, 'çocuk yazar' ünvanı aldı. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin hikaye, masal ve bilim kurgu türlerinde yazmış olduğu eserlere, ISBN numarası alınarak kitap haline getirildi ve basımı gerçekleştirildi.

Kitaplar, Kültür Bakanlığı'ndan alınan ISBN numaralarıyla Osmancık Bilim ve Sanat Merkezi Yayınevi adı altında yayımlandı. Nisan ayında düzenlenecek imza günü etkinliği ile minik yazarlar, okurlarıyla buluşacak.

Öğrencilere süreç boyunca Türkçe Öğretmeni Mustafa Aksoy, rehberlik ederken, BİLSEM öğretmenleri editörlük yaptı. Rafet Namalır'ın Müdürlüğü'nü yaptığı BİLSEM yayınevi statüsü de kazanmış oldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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