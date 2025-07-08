Osman Gökçek, TBMM'ye 'Rüşvet için CHP' Yazılı Baklava Tepsisiyle Geldi

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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'ye taşıdığı 'Rüşvet için CHP' yazılı baklava tepsisiyle dikkatleri üzerine çekti. Gökçek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda baklavanın içinde Euro olmadığını belirtti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'ye 'Rüşvet için CHP' yazılı baklava tepsisiyle geldi.

AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, TBMM'ye 'Rüşvet için CHP' yazılı baklava tepsisiyle geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına da şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler kusura bakmayın, bu baklavanın içinde Euro yok. Ama yine de afiyetle yiyebilirsiniz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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