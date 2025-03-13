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Örümcek Adam Kostümlü Gençler Erzincan’da Sahura Kaldırdı

Örümcek Adam Kostümlü Gençler Erzincan’da Sahura Kaldırdı
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İzmir'den yola çıkarak Türkiye'yi gezen 'Yerli Pijamalı Örümcek Adam' Ayaz Salih Koç, Erzincan'da Asaf Özdemir ile sahurda vatandaşları eğlendirdi.

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den 'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç (25), 62. durağı olan Erzincan'da kendisi gibi 'Örümcek Adam' kostümlü Asaf Özdemir ile birlikte davul zurna çalıp manilerle vatandaşları sahura kaldırdılar.

'Yerli Pijamalı Örümcek Adam' olarak tanınan Ayaz Salih Koç, Erzincan sokaklarında sahur vakti davul çalarak mani söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışan ve çocukları eğlendirmek için 'Örümcek Adam' kostümü giyen Koç, Türkiye turuna çıkarak 61 ili gezdi. 62. ili olan Erzincan'da ise kendisi gibi 'Örümcek Adam' kostümlü Asaf Özdemir ile tanıştı.

İki 'Örümcek Adam' davul zurna çalıp manilerle sahura kaldırdılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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