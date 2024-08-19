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Örtü yangını büyümeden söndürüldü

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Erzincan merkeze bağlı Kilimli köyü arazisinde çıkan örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte Erzincan'da meydana gelen küçük çaplı örtü yangınları itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınıyor.

Örtü yangını büyümeden söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan merkeze bağlı Kilimli köyü arazisinde çıkan örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Havaların sıcak gitmesiyle birlikte Erzincan'da meydana gelen küçük çaplı örtü yangınları itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınıyor. Kilimli köyü arazisinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın vatandaşlar tarafından fark edilince durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan itfaiye ekipleri örtü yangınını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Ekipler, "Yangın durumlarında hızlı müdahale için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Lütfen doğaya ve çevremize zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım ki, küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Yaz aylarının sıcak havalarında doğada daha dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Sigara izmaritlerinin rastgele atılması, pikniklerde mangal yaparken alınmayan tedbirler, cam kırıkları gibi unsurlar maalesef yangınlara sebep olabiliyor. Bu tür durumların önüne geçmek için tüm hemşehrilerimizi dikkatli olmaya davet ediyoruz." uyasında bulundular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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