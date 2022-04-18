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Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yıldönümü dolayısıyla sergi açıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yıldönümü dolayısıyla sergi açıldı.

Türkiye'de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihinde kurulan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 82. yıldönümü dolayısıyla Ortaca otogarında sergi açıldı. ADD Ortaca Şube Başkanı Günür Karaağaç, Köy Enstitülü öğretmenlerin kendisi üzerinde çok emeği olduğunu söyledi.

Köy Enstitülerini genç kuşağa tanıtmak istediklerini belirten Karaağaç, "Onlar bize yurt sevgisini verdiler, doğa sevgisini verdiler. İş kollarının alt bilgilerini verdiler. Onlar aynı zamanda birer marangozdu, duvar ustasıydı, ziraatçıydı, sağlıkçıydı. Bizim amacımız ise genç kuşak ile bu kültürü bir araya getirmek, tanıştırmak ve onları bilgilendirmek. Toplumun her kesiminden sergimize ilgi olmasından mutluluk duyuyoruz. Gelenler bu kültürü, birikimi tanıdı. Sorularına cevap buldular. Hayatta olan iki Köy Enstitülü öğretmenimizde sergimize geldi. 1939 doğumlu Durali Kılıç öğretmenimiz ve 1937 doğumlu Nedim Can öğretmenimizden Köy Enstitülerini dinleme şansınız oldu." dedi. - MUĞLA

Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi

Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi

Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi

Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi

Ortaca'da Köy Enstitüleri sergisi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köy Enstitüleri, Türkiye, Ortaca, Muğla, Yerel, Haberler

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