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Örnek bahçenin meyveleri ücretsiz dağıtılıyor

Yerel Haberler

Örnek bahçenin meyveleri ücretsiz dağıtılıyor

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, ilçe belediyesi tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesinden toplanan ürünler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, ilçe belediyesi tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesinden toplanan ürünler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in talimatıyla örnek meyve bahçesinden toplanan meyveler, vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor.

Belediye Başkanlığına bağlı kafeteryalardaki misafirler ile bakım merkezlerinde kalan vatandaşlara meyveler ikram edildi. Meyveleri tadan vatandaşlar Başkan Şahiner'e teşekkürlerini ilettiler. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdulkadir Şahiner Sungurlu Hisarcık Çorum Yerel Haberler

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