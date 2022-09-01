Örnek bahçenin meyveleri ücretsiz dağıtılıyor
Yerel Haberler
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, ilçe belediyesi tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesinden toplanan ürünler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, ilçe belediyesi tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesinden toplanan ürünler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in talimatıyla örnek meyve bahçesinden toplanan meyveler, vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor.
Belediye Başkanlığına bağlı kafeteryalardaki misafirler ile bakım merkezlerinde kalan vatandaşlara meyveler ikram edildi. Meyveleri tadan vatandaşlar Başkan Şahiner'e teşekkürlerini ilettiler. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel