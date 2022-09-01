Örnek bahçenin meyveleri ücretsiz dağıtılıyor Yerel Haberler Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, ilçe belediyesi tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesinden toplanan ürünler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, ilçe belediyesi tarafından oluşturulan örnek meyve bahçesinden toplanan ürünler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in talimatıyla örnek meyve bahçesinden toplanan meyveler, vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor. Belediye Başkanlığına bağlı kafeteryalardaki misafirler ile bakım merkezlerinde kalan vatandaşlara meyveler ikram edildi. Meyveleri tadan vatandaşlar Başkan Şahiner'e teşekkürlerini ilettiler. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Abdulkadir Şahiner Sungurlu Hisarcık Çorum Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Örnek bahçenin meyveleri ücretsiz dağıtılıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.