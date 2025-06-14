Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaz Sezonuna Hazır

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaz Sezonuna Hazır
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Ormanya Doğal Yaşam Parkı, yeni yaz sezonuna hazırlıklarını tamamlayarak ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyor. Yenilenen tuvalet altyapısı ve güncellenen doğa yürüyüş parkurlarıyla park, güvenli ve rahat bir deneyim sunuyor.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı, yeni yaz sezonuna ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ormanya'da ziyaretçilerin en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerden biri olan tuvalet altyapısı, yoğunluk kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak için baştan sona yenilendi. Kadın, erkek ve engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde tasarlanan yeni tuvalet üniteleri ve genişletilen mevcut yapılarla toplam tuvalet kapasitesi üç katına çıkarıldı. Ormanya'nın ormanlık alanında doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için parkur ve yönlendirme levhaları güncellendi. Ziyaretçilerin kolayca yön bulmasını sağlayan levhalar, güvenli ve rahat gezi imkanı sunuyor. Ayrıca piknik ve oyun alanlarındaki güvenlik önlemleri artırıldı, dinlenme alanları ise ailelerin ve çocukların rahatça vakit geçirebileceği şekilde genişletildi. Ormanya'daki tüm iyileştirmeler, doğal yaşam alanlarına zarar vermeden ve çevreyle uyumlu planlama anlayışıyla gerçekleştirildi. Park, sürdürülebilir turizm anlayışına örnek teşkil ederken, ziyaretçilere hem doğayı koruma bilinci kazandırıyor hem de huzurlu bir ortam sunuyor. Yaz boyunca pazartesi günleri hariç haftanın her günü sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan Ormanya, şehir merkezine sadece 40 dakikalık mesafede doğayla baş başa kalmak isteyen herkesi bekliyor. Geniş yeşil alanları, zengin ekosistemi ve doğa dostu düzenlemeleriyle Ormanya, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için adeta bir kaçış noktası sunuyor.

Ziyaretçilerine sunduğu tematik alanlar, çocuk dostu etkinlikleri ve çevreyle uyumlu yapısıyla örnek bir doğa parkı olan Ormanya, hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen konukların uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Her yaş grubuna hitap eden yapısıyla Ormanya, bu yaz da doğayla iç içe unutulmaz hatıralar biriktirmek isteyenleri bekliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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