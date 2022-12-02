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Ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı

Yerel Haberler

Ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı

Bursa'da ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da ormanda odun kesen muhtara domuz saldırdı, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Mustafakemalpaşa ilçesi Işıklar Muhtarı Ahmet Kula, ormanda izinli olarak kesim işi yapıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte kesim yaptığı esnada köpek sesleri duyulunca ormanda çalışanlar; köpeklerin havlayarak geldiği yöne döndü. Köpeklerin geldiğini görenler cep telefonuyla kayda başladı. Köpeklerin kovaladığı domuz; ağaçların arasından çıkarak muhtara saldırdı. Muhtar Kula, domuzun çarpmasıyla birlikte yere düştü. Muhtarı hafif yaralayan domuz ise yoluna devam etti. Domuzun muhtara saldırmasını arkadaşları ise saniye saniye görüntüledi. Saldırıya uğrayan muhtar saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattı.

Ormanda bir anda karşılarına domuz çıktığını belirten Işıklar köyü Muhtarı Ahmet Kula, "Ormanda izinli olarak odun kesim işi yapıyorduk. Köpek sesleri duyuldu. Onların kovaladığı domuz bana gelip çarptı. Saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattık" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafakemalpaşa Ahmet Kula Bursa Yerel Haberler

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