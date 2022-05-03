Ormanağzı köyünün güzel yürekli insanları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanağzı köyünün güzel yürekli insanları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ormanağzı köyünün güzel yürekli insanları

Olur'da trafik kazası sonrası düştüğü çayda kaybolan Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 6'nci gününde devam ediyor.

Olur'da trafik kazası sonrası düştüğü çayda kaybolan Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları 6'nci gününde devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde çayın etrafında toplanan kurtarma ekipleri, yapılan planlamadan sonra arama çalışmalarına başlıyorlar. Yoğun aramalar sonucu yorulan ekiplere mola verdiklerinde Ormanağzı köyü sakinlerinden Ömer Önal, Ömer Kurt ve Kardeşi Özkan Kurt evlerinde hazırladıkları kek poğaça ve semaver çayı ikram ediyorlar.

Ömer Kurt, "Bizim çaya girip arama gibi bir şansımız yok ama büyük bir özveriyle arama yapan kurtarma ekiplerime çay ve kek ile destek vermeye çalışıyoruz, onların yanında yer alıyoruz. Bir yudum sıcak çayla yüreklerini ısıtabiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah bir an önce bulunur" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Kurt, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title