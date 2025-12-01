Orman yangınlarından etkilenen bölgede 450 fidan dikildi

Zodyak Doğa Yürüyüşü Ekibi, Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde yangından zarar gören ormanlık alanda hem doğa yürüyüşü gerçekleştirdi hem de 450 fidanı toprakla buluşturdu.

Fethiye Köyü hattında yangınla mücadelede görev yapan 10 personelin şehit düştüğü bölgede gerçekleştirilen etkinliğe 55 kişi katıldı. Zodyak Doğa Yürüyüşü Ekip lideri Mümtaz Ongun, etkinlikle ilgili açıklamada bulundu. Ongun, "Bu alan, kaybettiğimiz kahramanlarımızın hatırasını yaşatan bir yer. Onların anısına, bölgenin yeniden yeşermesine katkı sunmak bizim için büyük bir onurdur. Doğa yürüyüşüyle doğa bilincini güçlendiren ve aynı zamanda sosyal sorumluluğu hatırlamak açısından şehitlerimizi anmak adına doğa yürüyüşleri özel bir anlam taşımaktadır. Birlikte attığımız her adımın geleceğe umut taşıdığına inanıyoruz. Bugün dikilen her fidan, yarının nefesi olacak" dedi. - ESKİŞEHİR