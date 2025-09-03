Orman Yangınına Gönüllü Destek: Gençler Patlayan Lastiğe Rağmen Su Taşıdı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, orman ekiplerine tankerle su taşıyan gençler, traktörün lastiğinin patlamasına aldırış etmeyerek jant üzerinde yollarına devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını, üçüncü gününde büyüm ölçüde kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan aralıksız devam ediyor. Yangının devam ettiği sırada söndürme çalışmalarına bölge halkı ve çiftçiler de destek veriyor. Araç ilçesinde orman yangını sebebiyle tahliyesine karar verilen Güzelce köyü ile İhsanlı köyündeki söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla traktörlerinin arkasına bağlı traktörlerle su taşıdı. Orman ekiplerine su ulaştırmaya çalışan Salih Başçı, Muhammed Ali Ayaz ve İlker Başçı, traktörlerinin sol ön lastiğinin patlamasına aldırış etmeden jant üzerinde su taşıdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Ben, jantımı lastiğimi alırım ama bu yanan yerler kolay kolay yerine gelmez"

Yangının sönmesi için ekiplere destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Muhammed Ali Ayaz, "İhsanlı köyü annemin köyü oluyor. Ben, İstanbul'daydım. Dedemin yangını söylemesi üzerine ben hemen eşyalarımı toplayıp İhsanlı köyüne yardıma geldim. Yardım ederken traktörümüzün tekeri yerinden çıktı, biz durmadık, devam ettik, yılmadık. O şekilde orman ekiplerimize, helikopterlerimize su taşıdık. Allah'ım bundan başka zeval vermesin tez zamanda sönmesini diliyoruz. Köyde bir ton canımız var, hayvanlarımız var, köpeklerimiz var, kedilerimiz var. Hepimiz şu an yanıyoruz. Köylerden içeri girilmiyor. Her şey şu an tehlike altında, aşağı kaçsak yangının rüzgarın etkisiyle aşağıya doğru geliyor. Yani kaçacak yer kalmıyor" dedi.

Ekiplere yardım ettikleri için sevinçli olduklarını kaydeden Ayaz, "O an hiçbir şey zaten aklıma gelmiyor, insanın gözü kararıyor. Yani her şey hayvanlar için, köyümüz için, devletimiz için. Kendimizi kurtarmak aklımıza gelmedi. O an gözümüz karardı, hiç durmadan o şekilde devam ettik. İtfaiyelerimize, helikopterlerimize yardım edebilmek için bu şekilde yola devam ettik. Ben, jant, lastiğimi alırım ama bu yanan yerler böyle kolay kolay yerine gelmez. Çünkü bir ağacın yetişmesi yıllar, nesiller sürüyor" diye konuştu. - KASTAMONU