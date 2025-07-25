Orman şehitleri için helva hayrı yapıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerleyen orman yangınında alevler arasında kalarak şehit düşen Orman Genel Müdürlüğü personeli ve gönüllüler için meslektaşları Balıkesir'in Edremit ilçesinde helva hayrı düzenlendi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, şehit personelin ruhu için Cuma namazına müteakip helva hayrı yapıldı. Orman İşletmet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, kurum amirleri, orman çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okunurken, katılımcılara helva ikram edildi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, orman şehitleri için rahmet dilekleriyle birlikte birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Yetkililer, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, onların hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti. - BALIKESİR