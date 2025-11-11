Orman şehidi Eyüp Dereli adına oluşturulan alana 15 bin fidan dikildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli adına oluşturulan alana 15 bin fidan dikilirken, düzenlenen törene şehidin kardeşi Faik Dereli ile çocuğu Batuhan Dereli de katıldı.

Tepebaşı ilçesinin Eğriöz Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim törenine, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Etkinlikte hazır bulunan isimler arasında Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Veli Altıntaş ve Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel yer aldı. Düzenlenen törende protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler hep birlikte 15 bin tane karaçam fidanını özenle toprak ile buluşturdu. Öte yandan ise Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit düşen Eyüp Dereli'nin bazı aile yakınları da törene katılım gösterdi. Şehit Dereli'nin çocuğu Batuhan Dereli ve ikiz kardeşi Faik Dereli bu anlamlı hatıra ormanı hakkında konuştu.

"Eyüp Dereli'nin aziz hatırasını yaşatacaktır"

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Veli Altuntaş, fidan dikim töreninde, "Yaşamımızın kaynağı, suyun, havanın, toprağın sigortasıdır. Bizler, bu topraklarda görev yapan ormancılar olarak her diktiğimiz fidanın bir nefes, bir umut, bir gelecek olduğunun bilincindeyiz. Bugün burada toprakla buluşturacağımız her fidan, hem doğamıza can verecek hem de görevini yaparken şehit olan mesai arkadaşımız Eyüp Dereli'nin aziz hatırasını yaşatacaktır" dedi.

"Bu güzel etkinliğin gereklilik olduğunu kabul etmemiz gerekecek"

Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel ise törende yaptığı konuşmada, "Umulur ki bugün burada, adına ormanlık oluşturmak üzere planlarını birazdan toprağına ve can suyuna kavuşturacağımız alanda da belki o canlar, burada toprağıyla buluşturacağımız canlar dolayısıyla aramızda olacak. ya buraya gelecek, belki de burayla ilgilenecek, bilmiyoruz. Ama en azından biz bunun böyle olabileceğini düşünerek, tahmin ederek, dileyerek bu güzel etkinliğin anlam ötesi bir gereklilik olduğunu da galiba kabul etmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından vatandaşlar ile birlikte şehidin adına fidan ekim işlemleri başladı.

"Ben de şu anda babam gibi kendimi mutlu hissediyorum"

Şehir Eyüp Dereli'nin çocuğu Batuhan Dereli ise yapılan hatıra ormanı için, "Şu anda mutlu hissediyorum kendimi çünkü bu hem vatanımız için, vatanımızda daha fazla oksijen kaynağı olacak hem de bu, yani hem Eskişehir hem de tüm dünya ülkeleri için hepimize armağan olacak. Babam olsaydı eğer şu anda burada, kendini mutlu hissederdi. Ben de şu anda babam gibi kendimi mutlu hissediyorum. Benim hayalim, ileride babam gibi iyi bir dozer operatörü olmak. Babam önceden de bazen, tatil olduğunda, canım evde sıkıldığında kendi isteğimle onun yanına giderdim. Bazen çalışırdık, bazen eğlenceli aktiviteler yapardık, dışarıda gezerdik. En sevdiğimiz aktivite dışarı çıkıp bisiklet sürmekti. Babamın canı sıkıldığı zaman her zaman Orman Genel Müdürlüğü'ne giderdik, orada bizi eğlendirirdi. Babam voleybolu çok severdi, çok fazla oynardı. Hatta ormanın turnuvalarına katılmıştı. Çok mutlu oldum ve duygulandım. İlk fidanları da burada ailemle beraber dikmiş olduk" kelimelerini kullandı.

"Bir kardeşten de öte, canımdan bir parçaydı"

Şehit düşen ikizi adına yapılan hatıra ormanı hakkında konuşan kardeş Faik Dereli ise, "Bu hatıra ormanının yapılmasında emeği geçen herkese, gerek Orman Müdürlüğü'ne gerekse burada katkı sunan tüm arkadaşlara Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel ve anlamlı bir yer olmuş. Herkesten Allah razı olsun. Bu süreç bizim için oldukça acılı bir süreçti. Tabiri caizse "ateş düştüğü yeri yakar" derler ya, biz tam olarak bunu yaşıyoruz. Kolay bir dönem geçirmedik ve muhtemelen bundan sonra da kolay olmayacak. Sonuçta o benim ikiz kardeşimdi Bir kardeşten de öte, canımdan bir parçaydı. Bu nedenle yaşadığımız süreç çok farklı ilerliyor. Sürekli bir boşluk içindeyiz, kendimizi hep eksik ve yarım hissediyoruz. Muhtemelen bundan sonra da hep öyle hissedeceğiz. Çünkü artık hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Ben de onun adına buradayım, onun adına söylüyorum. Allah herkesten razı olsun" dedi. - ESKİŞEHİR