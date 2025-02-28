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Orman İşletme Personeline Silah Bakımı ve Kullanma Eğitimi Verildi

Orman İşletme Personeline Silah Bakımı ve Kullanma Eğitimi Verildi
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Aydın ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli personele, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silah bakımı ve kullanma eğitimi düzenlendi. Eğitime Muğla Orman Bölge Müdürü de katılarak, personelin güvenli atış teknikleri ve doğru silah kullanımı konusunda bilgi edinmelerini sağladı.

Aydın ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli, silah taşıma ve kullanma yetkisi bulunan personele yönelik silah bakımı ve kullanma eğitimi düzenlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından verilen ve kolluk görevi yürüten ve kolluk amiri olarak görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen eğitim, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda yapıldı. Eğitime Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de katılarak, orman işletme müdürlüklerinde görevli personelin eğitim sürecine destek verdi. Eğitimde, silahların doğru kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler verilirken, aynı zamanda güvenli atış teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi. Tehlikeli ortamlarda görev yapan personelin görevlerini daha etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri açısından büyük önem taşıdığının belirtildiği eğitimde Bölge Müdürü Ülküdür eğitime katılan personele teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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