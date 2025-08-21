Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Eskişehir'de Toplantı Yaptı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Eskişehir'de Toplantı Yaptı
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Eskişehir'de birim amirleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu ve incelemelerde bulundu.

Eskişehir'e gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, birim amirleri ile toplantı yaptı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanı Sabri Kızılkaya, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Müdür Karacabey'i Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve üst yönetim karşıladı. Birim amirleri ile toplantıda bir araya gelen Müdür Karacabey, ilgililerden bilgi alıp değerlendirmelerde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
