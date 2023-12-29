Orhaneli Kaymakamı, başarılı tapu memurunu ödüllendirdi

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna Tapu dairesinde görev yapan bir memuru başarılarından dolayı ödüllendirdi.

Kaymakam Tuna, İlçe Tapu Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Tapu Müdürü Dursun Kurt'tan müdürlükte yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. 2003 yılı içinde en çok tapu işlemi yapan Ömer Faruk Aydın'ı bir hediye ile ödüllendirdi.

Tapu Müdürlüğü'nde geçen yıl 3 milyon 600 bin lira, 2023 yılında ise 8 milyon 700 bin lira harç toplanmış olup, 2022 yılında 10 bin 39 olan işlem sayısı 2023 yılı itibari ile 14 bin 545 rakamına olaşarak yüzde 45 arttı.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, "Görevinde başarı gösteren memurların küçük bile olsa hediyelerle ödüllendirilmesi, kamu kurumlarında çalışan memurlarımızın daha azimle, daha istekle görevine bağımlılığını sağlayacaktır. Bu da vatandaşlarımızın memnuniyetini arttıracaktır" dedi.

Tapu Müdürü Dursun Kurt, " 2023 yılı itibari ile Orhaneli Belediyesi'yle yapılan protokol ile emlak değerleri bundan böyle Tapu Müdürlüğümüzde açılmış, müdürlüğümüzün tapu kayıtları yine yapılan protokol ile belediyemiz hizmetine sunulmuş, böylece vatandaşların aldığı hizmet hızlandırılmış ve kolaylaştırılmıştır. Böylece vatandaşlarımızın memnuniyeti artırılmıştır" diye konuştu.

Kaymakam Tuna, tapu memuru Ömer Faruk Aydın'a hediyesini takdim etti. - BURSA