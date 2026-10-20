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DÜZCE (İHA) – Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Düzce Valisi Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tokel, Vali Makas ile bir araya geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Düzce Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Düzce Valiliğinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde Orgeneral Tokel, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaret kapsamında Orgeneral Metin Tokel ile bir araya gelen Vali Mehmet Makas, kendisine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı