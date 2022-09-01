Ordu yerel haberleri: Ordu Devlet Hastanesi'nde tüp mide ameliyatları yapılmaya başlandı

Ordu Devlet Hastanesi'nde tüp mide ameliyatları yapılmaya başlandı

ORDU - Ordu Devlet Hastanesi'nde, normal şartlarda devlet hastanelerinde yapılmayan ancak talep yoğunluğundan dolayı alınan kararla birlikte tüp mide ameliyatları yapılmaya başlandı.

Ekipmanların ve cihaz alımının yapılmasının ardından başlayan ameliyatların ilkini Gastro Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik ve ekibi yaptı. Yapılan ameliyat ve süreç hakkında konuşan Opr. Dr. Salih Can Çelik, daha önce devlet hastanelerinde bu ameliyatın yapılmadığına dikkat çekerek, "Öncelikle Ordu'da onkolojik cerrahi vakaları ile başladık ancak Ordu'da hastalardan gelen talep ve devlet hastanelerinde daha önce yapılmadığı için obez hasta gruplarımız için de tüp mide ameliyatlarına başlama kararı verdik" dedi.

İlk gün üç hasta ameliyat edildi

Artık Ordu Devlet Hastanesi'nde tüp mide ameliyatlarının yapılmaya başlandığını belirten Dr. Çelik, ilk gün üç hastanın ameliyatının yapıldığını, bu ameliyatların da başaralı geçtiğini ifade ederek, "İlk gün üç hastamızı ameliyat ettik. Üç hastamız da bizim heyetlerimizden geçti kilo, boy oranları bu ameliyatın devlet hastanemizde yapılması uygundu. Üçünün de ameliyatını ameliyatını başarı ile gerçekleştirdik. Bu bir ekip işi. Bundan sonra da yeni hastalarımızla bu ameliyatlara devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Ameliyat olan hastalardan birinin Sivas'ta hemşirelik yapan Hicran Güveri olduğunu söyleyen Çelik, "Hicran Hanım Sivas'ta hemşire. Yıllardır araştırmış ama cesaret edememiş. Kazanacağı yararları paylaştığımızda ameliyat olmaya karar verdi. Bugün ameliyatın beşinci günü. Oral gıdalarına başladık. Herhangi bir sıkıntımız olmadı. Bugün taburcu olmasını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Tüp mide ameliyatı olan Hicran Güveri de kendisini ameliyat eden Opr. Dr. Salih Can Çelik ve ekibine teşekkür ederek, "Sivas'ta hemşireyim. Kilo probleminden dolayı sağlık sorunları yaşıyordum. Tüp mide ameliyatı olmayı düşünüyordum ama sürece karar verememiştim. Salih Can Bey'i Ordu'da duyduktan sonra kendisi ile iletişime geçtim. Sağ olsun süreç hakkında beni bilgilendirdi, içimi rahatlattı. Sonra ameliyat olmaya karar verdim. Çok iyiyim, hiçbir sıkıntı, sorun yaşamadım" ifadelerini kullandı.