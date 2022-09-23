Ordu yerel haberi: Altınordu'da belediye personellerine afet acil durum eğitimi verildi

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından 42 kişilik AFAD yerel destek ekibi oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 İlde afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini artırmak amacıyla yerel destek ekipleri oluşturuluyor. Bu çerçevede Altınordu Belediyesi'nde 42 kişilik ekip oluşturulurken, AFAD Ordu İl Müdürlüğü tarafından personele teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimler ile afet ve acil durum hallerinde etkin müdahale ve hızlı bir iyileştirme yapılabilmesi ve hayatın bir an evvel normale dönebilmesi hedefleniyor.

Arama Kurtarma Teknisyeni Mehmet Şener Yazıcı tarafından Altınordu Belediyesi yerel destek ekibine yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde; afet ve acil durumlarda geçici barınma ve sosyal yardım hizmetlerinde kullanılacak çadırların kurulum teknikleri, toplama pratikleri, afet malzemelerini tanıma ile ilgili konular işlendi. - ORDU