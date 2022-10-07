Ordu haberleri | Kağıthane Belediyesi'nden Ordu'ya halı saha

Ordu haberine göre Kağıthane Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yerelde iş birliğini güçlendirmek adına Anadolu şehirleriyle ortak projeler üreten Kağıthane Belediyesi, kardeş ilçesi Ordu Mesudiye'ye halı saha yaptırdı.

Suni çim halıdan yapılan 24x45 metre ölçülerinde halı saha; her mevsim kullanılabilmesi için etrafı brandalarla kaplandı ve her saat kullanılabilmesi için de saha aydınlatmaları eklendi. Törenle açılan halı saha yaz-kış, günün her saati kullanıma uygun şekilde hizmet verecek. Mesudiye Belediyesi'nin kararıyla tesise Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in adı verildi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül'ün ev sahipliğinde yapılan açılış törenine AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Oğuzhan Aksoy, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem spor kulüplerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Öztekin, "Burası çocuk ve gençlerimizin spor yapmasına, çeşitli etkinliklere, özel günlere ev sahipliği yapacak. Kardeş ilçemize yakışan bir tesis oldu" dedi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de yaptığı konuşmada desteklerinden ötürü Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti.