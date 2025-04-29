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Ordu'da Yaşlı Adamın Evi Yangında Küle Döndü

Ordu'da Yaşlı Adamın Evi Yangında Küle Döndü
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşlı bir adamın tek katlı ahşap evi, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da yaşlı adamın evi, çıkan yangında küle döndü

ORDU - Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşlı bir adamın yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçenin Seferli Mahallesi Tepe Mevkii Küme Evlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Çoşkun'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü, ev ise kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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