Ordu'da Yaşlı Adamın Evi Yangında Küle Döndü

Ordu'da yaşlı adamın evi, çıkan yangında küle döndü

ORDU - Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşlı bir adamın yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçenin Seferli Mahallesi Tepe Mevkii Küme Evlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Çoşkun'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü, ev ise kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.