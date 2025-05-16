Ordu'da şehit yakını ve gaziler için anlamı gezi

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinden şehit yakını ve gaziler, Çanakkale ve Bursa'ya düzenlenen geziye uğurlandı.

Fatsa-Ünye Şühedalar Ordusu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından organize edilen gezi, Dernek Başkanı ve şehit kardeşi Seniha Demir Dolu öncülüğünde gerçekleştirildi. Bir gece konaklamalı olarak düzenlenen program kapsamında toplam 52 kişi, Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret edecek, tarihi alanları görme imkanı bulacak. Geziye katılanlar ayrıca Bursa ilinde de ziyaretler gerçekleştirecek.

Şehit yakınları ve gaziler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Şehit yakınları ve gaziler, Fatsa ilçesinden geziye uğurlandı. - ORDU