Ordu'da şehit yakını ve gaziler için anlamı gezi

Ordu'da şehit yakını ve gaziler için anlamı gezi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinden şehit yakını ve gaziler, Çanakkale ve Bursa'ya düzenlenen geziye uğurlandı.

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinden şehit yakını ve gaziler, Çanakkale ve Bursa'ya düzenlenen geziye uğurlandı.

Fatsa-Ünye Şühedalar Ordusu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından organize edilen gezi, Dernek Başkanı ve şehit kardeşi Seniha Demir Dolu öncülüğünde gerçekleştirildi. Bir gece konaklamalı olarak düzenlenen program kapsamında toplam 52 kişi, Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret edecek, tarihi alanları görme imkanı bulacak. Geziye katılanlar ayrıca Bursa ilinde de ziyaretler gerçekleştirecek.

Şehit yakınları ve gaziler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Şehit yakınları ve gaziler, Fatsa ilçesinden geziye uğurlandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.