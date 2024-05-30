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Ordu'da Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Devreye Girecek

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Ordu Valiliği, 1 Haziran tarihinden itibaren Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Şehirlerarası karayollarında kazaların yoğun olduğu güzergahlarda kurulum çalışmaları devam ediyor.

Ordu Valiliği, Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin 1 Haziran tarihinden itibaren devrede olacağını duyurdu.

Şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda Emniyet Genel Müdürlüğüne ait mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri" kurulum çalışmaları Türkiye genelinde devam ediyor. Valilik, bu kapsamda Ordu'daki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan duyuruda, "Ordu sınırları içerisinde Gülyalı ilçesinden Giresun ile istikametine 6 bin 480 metre, Gülyalı ilçesinden Ordu merkez istikametine 6 bin 481 metre ve Giresun ili Eriklimanı mevkii - Gülyalı Tır Parkı arası Ordu istikameti 18 bin 713 m uzunluğundaki 3 adet ortalama hız ihlal tespit sisteminin kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Bahse konu hız koridorlarının araç cinsine göre hız limitleri, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 100'üncü maddesinde belirtildiği üzere otomobil saatte 110, panelvan 100, kamyon, kamyonet, çekici 85, otobüs ile minibüs ise saatte 90 kilometre olarak uygulanmaktadır. Hız koridorlarının başlangıç noktası öncesi, sürücülerimizi bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilmiş olup, 1 Haziran tarihinden itibaren hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanılacaktır. Elektronik Denetleme Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde; sürücülerimiz üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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