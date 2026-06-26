Ordu'da 600 kişiye aşure ikram edildi

Ordu'da Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Ordu İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Ordu İl Şubesi tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla Orta Cami'de cuma namazının ardından gerçekleştirilen programda, vatandaşlara aşure ikram edildi. Düzenlenen programda yaklaşık 600 kişiye aşure dağıtılarak Muharrem ayının manevi iklimi paylaşıldı. Cami çıkışında mobil ikram aracı ile görevliler tarafından vatandaşlara ikram edilen aşureler yoğun ilgi gördü.

Muharrem ayının manevi değerlerinin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin geleneksel olarak sürdürüldüğü belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı