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Ordu'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

ORDU - Ordu'nun Ünye motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan Umut A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Anadolu Öğretmen Lisesi Caddesinden gelmekte olan Recep B.'nin kullandığı 34 GMB 575 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Umut A. yaralanarak yere savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sürücü, ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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