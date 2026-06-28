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Ordu'da denize girmek bir gün süreyle yasaklandı

Ordu'da denize girmek bir gün süreyle yasaklandı
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Ordu'da etkili olan kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle 28 Haziran 2026 Pazar günü il genelinde denize girmek yasaklandı. Valilik, can güvenliği için vatandaşları uyardı.

Ordu'da etkili olan kuvvetli rüzgarın oluşturduğu yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesi nedeniyle, 28 Haziran 2026 Pazar günü il genelinde denize girmek yasaklandı.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartlarının boğulma riskini artırdığına dikkat çekilerek, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı doğrultusunda, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçebilmek amacıyla 28 Haziran 2026 Pazar günü (bugün) il genelindeki tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlardan alınan karara uymalarını ve denize girmemelerini isteyerek, olaması muhtemel can kayıplarının önlenmesi için yapılan uyarıların dikkate alınmasının büyük önem taşıdığını bildirdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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